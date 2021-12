Einsatz der Feuerwehr: Waschmaschine brennt in Neubörger

Ein größerer Schaden konnte verhindert werden.

Samtgemeinde Dörpen/Feuerwehr

Neubörger. Was als Gebäudebrand gemeldet war entpuppte sich als brennende Waschmaschine. Die Feuerwehr war am Sonntagmittag in Neubörger im Einsatz.

Am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr ist die Feuerwehr Kluse zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Jümbergerstraße nach Neubörger alarmiert worden. Da mehrere Anrufe bei der Leitstelle eingingen, die auf ein größeres Feuer schließen ließen, w