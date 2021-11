Kirche in Dörpen erstrahlt erstmals in Orange

Zum "Orange Day" wurde die Kirche in Dörpen orangefarben angestrahlt.

Jürgen Eden

Dörpen. Erstmals in der langen Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde wurde die Dörpener St.-Vitus-Kirche orangefarben angestrahlt. Zudem versammelten sich zahlreiche Menschen in der Ortsmitte. Was waren die Hintergründe?

Orange empfindet Katharina Nikl als eine warme, positive Farbe. Die Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Dörpen (KfD) zeigte sich sehr zufrieden über die große Resonanz der Aktion zum "Orange Day". „Wir möchten hier ein deut