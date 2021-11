Einbruch in Wohnung in Renkenberge fehlgeschlagen

Vergeblich versuchten unbekannte Einbrecher, in eine Wohnung in Renkenberge zu gelangen.

Jörn Martens

Renkenberge . Unbekannte Einbrecher haben im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag versucht, in eine Wohnung an der Kiewittstraße in Renkenberge einzudringen.

Polizeiangaben zufolge beschädigten die Täter eine Tür, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Hinweise erbittet die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100.