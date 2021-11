In Hühnerstall in Neulehe: Mann klemmt Hand in Förderband ein

In Neulehe musste die Feuerwehr einen eingeklemmten Mann befreien.

David Ebener

Neulehe. In einem Hühnerstall in Neulehe hat sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall verletzt: Seine Hand war in einem Förderband eingeklemmt.

Der Unfall passierte gegen 10.30 Uhr. In einem Hühnerstall in Neulehe hat sich ein Mann seine Hand in einem Förderband eingeklemmt. Nach knapp 20 Minuten sei er laut Polizei von den Einsatzkräften der Feuerwehr Dörpen wieder befreit worden.