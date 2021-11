Auf der alten Emsbrücke zwischen Dörpen und Heede spielte ein Großteil des Spielfilms "Divison Brandenburg".

Screenshot: Hermann-Josef Mammes

Dörpen. Schauspieler Heinz Weiss kennen viele als Kapitän auf dem ZDF-Traumschiff. Dabei drehte er schon 1960 den Kriegsfilm "Division Brandenburg" in Dörpen.

Aber auch in dem Klassiker "So weit die Füße tragen" wirkte der 2010 verstorbene deutsche Filmstar mit. Dies war für ihn 1959 in der Rolle des deutschen Soldaten Clemens Forell in Fritz Umgelters erfolgreichem TV-Sechsteiler der K