Werkzeuge, Elektrokabel und Aufsitzrasenmäher in Walchum gestohlen

Zu einem Einbruch kam es auf einem Gehöft in Walchum.

Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa

Walchum/Dörpen. Auf einem leerstehenden Gehöft an der Hasselbrocker Straße in Walchum machten sich Einbrecher ans Werk.

Der Vorfall ereignete sich, wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, zwischen 30. Oktober und 5. November, auf einem leerstehenden Gehöft an der Hasselbrocker Straße in Walchum.