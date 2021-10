Neues Feuerwehrauto in Dörpen mit Besprechungs- und Funkraum

Der neue Einsatzleitwagen hat eine integrierte Markise, die die Einsatzkräfte vor Regen und Sonne schützt.

Jens Sievers

Dörpen. Die Feuerwehr in Dörpen hat einen neuen Einsatzleitwagen der besonderen Art: die Ausstattung erinnert eher an ein modernes Büro als an ein Feuerwehrauto.

Das neue Fahrgestellt ist ein Mercedes Sprinter mit einem fünf Tonnen Fahrgestell und einem 163 PS starken Dieselmotor mit Automatikgetriebe. Der Radstand beträgt 5,5 Meter und insgesamt ist das Fahrzeug sieben Meter lang. Besondere Merkmal