In Dörpen schwenken auch erwachsene Messdiener regelmäßig das Weihrauchfässchen. (Symbolbild)

David Ebener

Dörpen. Messdiener – das sind in der Katholischen Kirche überwiegend Kinder und Jugendliche. In der St.-Vitus-Kirche in Dörpen hingegen stehen seit 51 Jahren sonntags in regelmäßigen Abständen erwachsene Männer am Altar.

Die Rede ist von der Messdiener- und Lektorengruppe der Kolpingfamilie Dörpen. Helmut Sappelt, Matthias Ellerbrock, Klaus Bergmann und Florian Klasen gehören zur Gruppe und geben im Gespräch mit unserer Redaktion einen Einblick in ihre Geme