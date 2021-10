Wohn- und Geschäftshaus an Hauptstraße in Dörpen Ziel von Einbrechern

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolfoto)

imago images/Michael Gstettenbauer

Dörpen. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag gegen 2.30 Uhr in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße in Dörpen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, gelangten sie in den Hausflur des Gebäudes und versuchten anschließend, die Tür eines Versicherungsbüros sowie die Tür einer über dem Büro befindlichen Wohnung aufzubrechen. Als ihnen dies jedoch nicht gelang, floh