Einbrecher klauen Bargeld aus Möbelhaus in Dörpen

Bei dem Einbruch in Dörpen wurde Geld geklaut und ein Fenster beschädigt. (Symbolbild)

Nicolas Armer / dpa

Dörpen. In der Nacht zu Freitag sind bislang unbekannte Täter in das Büro eines Möbelhauses in Dörpen eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Nach Angaben der Polizei sind die Täter in ein Möbelhaus an der Straße Gewerbegebiet Süd in Dörpen eingebrochen. Dabei beschädigten sie ein Fenster und klauten unter anderem Bargeld. 1.400 Euro SachschadenEs entstand der Polizei zufolg