Täter flüchten nach Einbruch in Firma im Gewerbegebiet in Heede

In der Nacht verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude. (Symbolfoto)

imago images

Heede. In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Firma im Gewerbegebiet in Heede einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter gegen 4 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Verkaufsraum einer Firma an der Straße Gewerbegebiet Nord, indem sie eine Scheibe einwarfen. Vermutlich wurden sie den Beamten zufolge durch die aus