Auto gerät in Gegenverkehr: Schwerer Unfall in Dörpen

Laut Polizei geriet ein Auto auf der Neudörpener Straße in den Gegenverkehr. (Symbolfoto)

dpa/Friso Gentsch

Dörpen. In Dörpen ist es am frühen Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, als ein Auto in den Gegenverkehr geriet.

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Neudörpener Straße bei Dörpen. Laut Angaben der Polizei fuhr ein Auto in den Gegenverkehr und verursachte so eine Kollision mit einem anderen Pkw.Dabei wurde eine Person schwer verletzt, teilte