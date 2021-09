Das Ende der Alten Schule in Hasselbrock ist nah

Die Alte Schule in Hasselbrock wird bald dem Erdboden gleich gemacht.

Kristina Müller

Hasselbrock. Der Alten Schule in Hasselbrock geht es bald an den Kragen: Noch in diesem Jahr soll das Gebäude abgerissen werden, damit dort ein neues Dorfgemeinschaftshaus errichtet werden kann.

Mutter-Kind-Gruppe, Landjugend und viele weitere Vereine treffen sich regelmäßig in dem Gebäude, in dem bis vor mehr als 40 Jahren noch Schüler unterrichtet wurden. Mit dem Dorfgemeinschaftshaus, das als erstes Projekt im Rahmen der Do