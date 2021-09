5000 Euro Schaden: Unbekannte brechen in Grundschule Heede ein

Unbekannte sind in die Grundschule Heede eingebrochen.

Frank Rumpenhorst

Dörpen. Unbekannte sind in die Grundschule Heede eingebrochen. Der Gesamtschaden des Einbruchs: 5000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in das Schulgebäude an der Schulstraße eingebrochen. Sie brachen ein Fenster auf und entwendeten im Anschluss 21 "IPad Mini 2" sowie einen Laptop. Hoher Schaden durch E