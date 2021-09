Schmees Energietechnik investiert im Green Energy Park in Heede

Neben Fotovoltaik-Anlagen will Schmees auch zu anderen erneuerbaren Energien beraten. (Symbolfoto)

imago images

Heede. Der Green Energy Park (GEP) wächst weiter: Das in Börger ansässige Unternehmen Schmees Energietechnik plant den Aufbau eines dritten Standorts in Heede.

Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern in unmittelbarer Nähe zu A31 wollen Frank und Monika Schmees ihr Unternehmen erweitern. Seit fast 50 Jahren sind sie in Börger tätig, 2020 folgte der "Schmees Energy Store" in Papenburg. N