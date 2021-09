Die Polizei und ein Rettungswagen sind am Unfallort in Dörpen im Einsatz. (Symbolfoto)

Caroline Seidel/dpa

Dörpen. An der Straße Osteck in Dörpen hat sich am Mittwochmittag ein Unglück ereignet, an dem ein Pkw und ein Roller beteiligt waren. Der Autofahrer flüchtete.

Ersten Angaben der Polizei zufolge nahm der Pkw-Fahrer gegen 13.45 Uhr dem Rollerfahrer die Vorfahrt. Der Rollerfahrer kam daraufhin zu Fall. Ein Rettungswagen und die Polizei sind vor Ort. Die Straße Osteck befindet sich im Gewerbegebiet R