Auf der A31 in Fahrtrichtung Süden hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall in Höhe Dörpen ereignet.

NWM-TV

Dörpen. Auf der Autobahn 31 hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein Unfall in Höhe Dörpen ereignet. Dabei geriet eine 39-Jährige mit ihrem Auto nach einer Vollbremsung gegen die Außenleitplanken.

Die Autofahrerin war nach Angaben der Autobahnpolizei in Lingen gegen 14 Uhr in einem schwarzen VW Golf in Richtung Bottrop unterwegs. Dabei wollte sie, auf dem linken Fahrstreifen fahrend, einen 68-Jährigen überholen, der in einem Ford Foc