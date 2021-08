Die Einspeisevergütung, die Hermann Grote aus Wippingen für eine Fotovoltaikanlage bekommt, spendet er.

Jule Rumpker

Wippingen. Hermann Grote aus Wippingen bekommt für seine Fotovoltaikanlage monatlich eine Einspeisevergütung. Das Geld spendet er jetzt an eine Schule in Afrika.

Wer in Deutschland Strom aus Fotovoltaik erzeugt und den in das öffentliche Stromnetz einspeist, bekommt eine Einspeisevergütung. Einer von ihnen ist Hermann Grote aus Wippingen. Vor nunmehr 14 Jahren hat er seine Anlage an das Ne