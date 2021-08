Feuerwehr Dörpen probt den Ernstfall in Abrisshaus in Neudörpen

Mit der Drehleiter wurde die zweite Person aus dem Obergeschoss gerettet

Jens Sievers

Neudörpen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dörpen haben am Montag in Neudörpen die Rettung zweier Menschen aus einem brennenden Haus und das Löschen des simulierten Feuers geübt.

Gegen 19.13 wurde die Feuerwehr Dörpen mit dem Stichwort "F3Y_Gebäude Menschenleben in Gefahr“ in die Ortschaft Neudörpen gerufen. Was bis dahin keiner wusste, es handelte sich um eine unangekündigte Ortswehrübung. Laut Übungsszenario&