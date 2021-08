Mit dem neuen Optikgeschäft "Volmer und Wacken" kommt man der hohen Nachfrage in Dörpen nach und bietet Brillen und Hörgeräte vor Ort.

Sabrina Holthaus

Dörpen. Anfang August öffnete "Volmer und Wacken" in Dörpen seine Türen zum ersten Mal. Was die Kunden in dem Geschäft für Optik und Akustik erwartet und wer dahinter steht.

Neben Brillen und Sonnenbrillen bietet "Volmer und Wacken" Kontaktlinsen und Hörgeräte. "Wir nutzen die neuesten Messtechniken", berichtet Geschäftsinhaber Dirk Volmer. Eine Mitarbeiterin führt als Beispiel einen futuristisch-wirkenden Scan