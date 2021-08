„Heeder See in Flammen“ erneut abgesagt

Auch in diesem Jahr findet das Event "Heeder See in Flammen" nicht statt.

Anna Heidtmann

Heede. Wieder nichts: Das Party-Spektakel „Heeder See in Flammen“ fällt auch im zweiten Jahr der Pandemie aus. Ein neuer Termin für 2022 steht bereits.

Die Kemker Zeltbetriebe aus Dörpen als Veranstalter haben sich angesichts der aktuellen Corona-Lage dazu entschieden, das Event auf den 6. August 2022 zu verschieben. Ursprünglich hätte in diesem Jahr am 7. August an der Strandpromenade gef