Einbrecher trieben in Heede und in Walchum ihr Unwesen.

imago stock&people

Dörpen. Zwei Einbrüche hat die Polizei in der vorigen Woche in der Samtgemeinde Dörpen verzeichnet. Die Täter konnten entkommen.

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in eine Firma an der Straße Am Hassel in Heede ein. Sie beschädigten ein Fenster einer Werkhalle und verschafften sich so Zugang zu den Räumen, die sie anschließend durchsuchten. Die