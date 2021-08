So sieht der neue Kindergarten in Kluse aus

Äußerlich hat der neue Kindergarten in Kluse bereits Form angenommen. Jetzt wird drinnen weiter gearbeitet. Die Kita soll im kommenden Jahr fertig sein.

Kristina Müller

Kluse. Derzeit wird in Kluse an der bislang größten Investition in der Geschichte der Gemeinde gebaut: Für 2,5 Millionen Euro entsteht in unmittelbarer Nähe zur Schule und dem Sportzentrum ein neuer Kindergarten.

Bereits seit Januar laufen die Arbeiten an dem Neubau auf dem 2200 Quadratmeter großen Grundstück in der Nähe zur Schule und dem Sportzentrum, an das die Gemeinde relativ unkompliziert gekommen ist, wie Bürgermeister Hermann Borchers sagt.