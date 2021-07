Der CDU-Ortsverband Wippingen stellt elf Kandidaten für den Gemeinderat und den Samtgemeinderat. (Symbolbild)

Arno Burgi/dpa

Wippingen. Der CDU-Ortsverband Wippingen benannte elf Kandidaten für den neunköpfigen Gemeinderat und zwei Kandidaten für den Samtgemeinderat. Bürgermeister Hermann Gerdes tritt nicht wieder für das Amt an.

Der amtierende Bürgermeister Hermann Gerdes (CDU) tritt in diesem Jahr nicht wieder zur Wahl an. Rückblickend betonte er auf der Mitgliederversammlung, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte in Wippingen verwirklicht werden konn