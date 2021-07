Diebe wollen in Tankstelle in Neubörger einbrechen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Tankstelle an der Hauptstraße in Neubörger eingebrochen.

Jörn Martens

Neubörger. In der Nacht zu Dienstag ist es in Neubörger zu einem Einbruch in einer Tankstelle gekommen. Die Einbrecher lösten den Alarm aus.

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, versuchten die Unbekannten gegen 2.45 Uhr in die Tankstelle an der Hauptstraße in Neubörger einzudringen. Dabei lösten sie den Alarm aus und flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Rich