Stephanie und Ingo Sebers investieren in Neubörger in Pflegeangebote

Einen alten Bauernhof im Ortskern Neubörgers bauen Stephanie und Ingo Sebers zurzeit zu einem Areal für Seniorenwohnen und Pflege um. Mit ihrer Tagespflege ist der erste Bauabschnitt nun fertiggestellt.

Nils Kögler

Neubörger. Seit zwei Jahren bauen Stephanie und Ingo Sebers an ihrem Areal für Seniorenwohnen und Pflege im Ortskern von Neubörger. Mit der Einrichtung der Tagespflege ist der erste Bauabschnitt nun beendet.

Seit 2015 ist Stephanie Sebers mit ihrem Pflegedient "Pflege to Huus" selbständig. Zunächst war dieser in ihren eigenen vier Wänden beheimatet. Im Frühjahr 2019 starteten sie dann die Umbauarbeiten am in der Gemeinde als "Drüss-Hoff" b