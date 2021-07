Tedi-Markt in Dörpen zieht in früheres Aldi-Markt-Gebäude

Die Tedi-Filiale in Dörpen ist dabei in das Gebäude des ehemaligen Aldi-Markt umzuziehen. (Symbollfoto)

Ina Fassbender / Archiv

Dörpen. Der Tedi-Markt in Dörpen ist dabei, in das Gebäude des ehemaligen Aldi-Marktes an der Hauptstraße umzuziehen.

Durch den Umzug vergrößert sich laut einer Pressemitteilung der Gemeinde Dörpen die Verkaufsfläche von derzeit 380 auf cirka 800 Quadratmeter. Hinzu kommt eine Lagerfläche von etwa 160 Quadratmeter. Das hat der Eigentümer der Immobilie, Vol