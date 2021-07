Neuer Verein Emsland Darts bietet Sport in urigen Räumen

Seit November gibt es den Verein Emsland Darts nun. Zu den Gründungsmitgliedern gehören unter anderem Pascal Exner (von links), Andrea Janzen und Lisa Robben.

Engelken

Dörpen. Darts ist mehr als Pfeilewerfen. Im Emsland hat sich nun ein neuer Verein gegründet und bietet auch gleich das passende Ambiente: einen britischen Pub.

Der Dartsport gewinnt kontinuierlich an Mitglieder. In Deutschland melden sich immer mehr Vereine an. Kein Wunder: Neben dem sportlichen Wettkampf beim Werfen der Pfeile auf die Dartscheibe steht auch die Geselligkeit im Vordergru