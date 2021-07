In der Samtgemeinde Dörpen ist der Glasfaserausbau für schnelles Internet abgeschlossen (Symbolbild).

Sina Schuldt/dpa

Dörpen. Der Glasfaserausbau für schnelles Internet in der Samtgemeinde (SG) Dörpen ist nach Angaben der Kommune und der EWE abgeschlossen. Demnach können mehr als 2500 weitere Haushalte von einem Anschluss profitieren.

Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von SG und EWE heißt, betrifft das in der Mitgliedsgemeinde Dörpen 2150, in Wippingen rund 230 und in Walchum etwa 300 Haushalte. Darüber hinaus seien in Dörpen die Oberschule, die Grundschule, d