Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall nach einem Autorennen.

dpa

Neubörger. Ein illegales Autorennen könnte Ursache eines Verkehrsunfalls in der vergangenen Woche in Neubörger gewesen sein.

Das berichtet die Polizei. Demnach hatte sich am Samstag vergangener Woche an der Aschendorfer Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines weißen Audi A 4 war gegen 17 Uhr in Richtung B 401 unterwegs. In einer Linkskurve verlor der