Heede. Ein Mann soll am Wochenende in Heede einem achtjährigen Jungen Kabelbinder um den Hals gelegt haben. Jetzt stellt sich heraus: Das Kind hat den Vorfall frei erfunden.

Das teilte am Dienstag die Polizei mit. Der Zwischenfall soll sich der Mitteilung zufolge am Samstag gegen 21.15 Uhr in Heede an der Straße Am Hassel ereignet haben. "Wie sich nun herausstellte, wurde die Tat von dem Kind fre