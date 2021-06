Mit diesen Kandidaten geht die UWG Dörpen in die Kommunalwahl

In knapp drei Monaten finden die Kommunalwahlen im Emsland statt.

imago images / Eibner

Dörpen. Knapp drei Monate vor der Kommunalwahl hat die UWG in Dörpen nun ihre Kandidaten aufgestellt.

Seit zehn Jahren ist die UWG Dörpen in den politischen Gremien der Samtgemeinde und in Ortsräten vertreten und hat "mit ihren Ideen und Erfahrungen positiv Einfluss nehmen können", wie sie selbst in einer Mitteilung schreibt. Deshalb s