Der unbekannte Radfahrer wurde in Lehe von einem Intercity erfasst und verstarb auf der Stelle. (Symbolbild)

Jens Wolf/dpa

Lehe. Am Sonntagabend ist ein Radfahrer in Lehe von einem Zug erfasst und dabei getötet worden. Die Identität des Mannes konnte bislang nicht geklärt werden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Radfahrer am Sonntagabend am Bahnübergang "Kleiner Esch" in Lehe von dem Zug erfasst und dabei getötet. Er soll gegen 19 Uhr in Richtung Schulbrink gefahren sein und die Gleise trotz geschlossener Schran