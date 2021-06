Ein Mann soll in Heede einem achtjährigen Jungen Kabelbinder um den Hals gelegt haben.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Heede. Ein Mann soll in Heede einem achtjährigen Jungen Kabelbinder um den Hals gelegt haben. Der Grund: Das Kind ist nicht vom Fahrrad abgestiegen, schreibt die Polizei.

Der Vorfall soll sich laut Polizei am Samstag gegen 21.15 Uhr an der Straße Am Hassel in Heede ereignet haben. Ein unbekannter Mann hat einen achtjährigen Jungen auf einem Fahrrad verfolgt und den Jungen aufgefordert, mit seinem Rad stehen