CDU Dörpen tritt mit Manfred Gerdes als Spitzenkandidat an

Für die kommende Kommunalwahl hat auch die CDU Dörpen ihre Kandidaten nominiert. (Symbolfoto)

Uli Deck/dpa

Dörpen. Der CDU-Ortsverband Dörpen geht mit Bürgermeister Manfred Gerdes als Spitzenkandidaten in die Kommunalwahlen am 12. September. Insgesamt treten für die CDU 17 Kandidaten für den Gemeinderat an.

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung ist die Wahlliste von den Teilnehmern einstimmig in geheimer Wahl beschlossen worden. Das teilt der Ortsverband mit.Für den Gemeinderat kandidieren (in alphabetischer Reihenfolge): Jürgen Eden, Monika E