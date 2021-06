Fahrzeug in Gewerbegebiet in Dersum fängt Feuer

Das brennende Fahrzeug bugsierten die Einsatzkräfte aus der Fertigungshalle heraus, sodass diese nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.

SG Dörpen/Feuerwehr

Dersum. In Dersum ist am Mittwochabend ein Fahrzeug in einer Fertigungshalle an der Industriestraße in Brand geraten. Die auslösende Brandmeldeanlage und der schnelle Einsatz der Feuerwehr Dersum verhindern Schlimmeres.

Gegen 18.55 Uhr wurde die Feuerwehr durch die Brandmeldeanlage alarmiert, wie sie mitteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich herausgestellt, dass ein Elektroflurförderfahrzeug in einem Hochtemperaturofen Feuer gefangen hatte und