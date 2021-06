Landwirt Johannes Hempen und Landrat Marc-André Burgdorf bei der Unterschriftenübergabe: 3508 Unterzeichner erwarten, dass der Landkreis handelt.

Mascha Abeln

Wippingen / Meppen. Einen Ordner voller Unterschriften haben Kathrin und Johannes Hempen sowie ihre Begleiter am Freitag in Meppen an Landrat Marc-André Burgdorf übergeben. Damit soll ein Antrag auf Abschuss der Wölfe bei Wippingen unterstützt werden.

Kathrin und Johannes Hempen nutzen gemeinsam mit sechs weiteren Mitbürgern aus Wippingen die Unterschriftenübergabe im Kreishaus auch dazu, um über die Situation in ihrem Heimatort zu sprechen. Denn inzwischen mache man sich dort nicht meh