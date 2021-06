Trecker-Autokino zum EM-Spiel am Wochenende in Walchum

Per Autokino kann am 15. Juni das EM-Spiel zwischen Deutschland und Frankreich in Hasselbrock verfolgt werden.

Uwe Anspach/dpa

Hasselbrock. Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms für die Dorfregion Dersum, Kluse und Walchum findet in Hasselbrock eine Bürgerversammlung statt. Im Anschluss soll es ein Trecker-Autokino zum EM-Spiel geben.

Zur Bürgerversammlung am Dienstag, 15. Juni, sind alle Bürger der betroffenen Dörfer an den Nordweg in Hasselbrock (zwischen der Hasselbergstraße und der Nord-Süd-Straße) eingeladen. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn dann um 19 Uhr. Veranstalte