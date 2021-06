Kundgebung am Samstag in Wippingen: Dem Wolf Grenzen aufzeigen

In Wippingen ist nach dem Riss einer Kuh der Umgang mit Wölfen das Thema einer Kundgebung.

Lino Mirgeler / dpa

Wippingen. Nach dem mutmaßlichen Riss einer Kuh durch Wölfe in Wippingen soll am 12. Juni in dem Dorf eine Kundgebung stattfinden. Unterdessen sieht die CDU-Fraktion im Kreistag eine "rasant wachsende Bedrohungslage" durch den Wolf.

Zur Kundgebung um 16 Uhr auf dem Schützenplatz lädt die Landwirte-Vereinigung "Land schafft Verbindung" ein. Organisator Rudi Schlangen aus Herzlake berichtet, dass es nach dem Riss einer Kuh in Wippingen nun Zeit sei zu handeln.