Weiteres Corona-Testzentrum nimmt in Dörpen seinen Betrieb auf

In der Samtgemeinde Dörpen gibt es inzwischen sechs Corona-Teststationen.

Symbolfoto: Matthias Bein/dpa

Dörpen. Das Netz von Corona-Teststationen im Emsland wird immer engmaschiger: In Dörpen gibt es ab Dienstag, 18. Mai, eine Anlaufstelle mehr.

In der Praxis für ganzheitliche Physiotherapie und Osteopathie Schoe in der Nordeschstraße 16 in Dörpen nimmt ein Corona-Testzentrum die Arbeit auf, wie die Praxis mitteilt. Bürger können dort zweimal pro Woche kostenlos einen Schnelltest m