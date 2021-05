Nahtloser Übergang: Junis Vissi übernimmt Zahnarzt-Praxis in Dörpen

Nach 20 Jahren als Zahnarzt startet Junis Vissi in Dörpen nun in die Selbstständigkeit und kann seine Patienten in sechs Sprachen empfangen.

Kristina Müller

Dörpen. Im Alter von 70 Jahren war der Dörpener Zahnarzt Dr. Matthias Riedel Anfang des Jahres verstorben. Für seine Praxis aber wurde nun mit Junis Vissi ein Nachfolger gefunden.

Seit dem 22. April führt der gebürtige Iraner die Praxis an der Hauptstraße in Dörpen mit allen vier Mitarbeitern, von denen zwei seit Beginn an dort beschäftigt sind, weiter. Der 59-Jährige kam vor 32 Jahren nach Deutschland, lernte die Sp