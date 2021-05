Einbrecher stiegen in ein Haus in Dörpen ein und stahlen Schmuck (Symbolbild).

imago-images.de

Dörpen. Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro haben Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in Dörpen gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Wochenende weiter mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum vergangenen Freitag in einem Haus an der Mörikestraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963 919090 zu mel