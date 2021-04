Bargeld bei Einbruch in Einfamilienhaus in Heede gestohlen

Durch die Terrassentür brach ein Täter in das Einfamilienhaus in Heede ein. Zwei weitere Einbruchsversuche scheiterten.

Frank Rumpenhorst / dpa

Heede. Ein Täter ist in der Nacht zu Mittwoch in das Haus an der Bernhardstraße in Heede eingedrungen. Die Versuche, in zwei Häuser an der Hauptstraße einzubrechen, scheiterte dagegen.

Gegen drei Uhr brachen ein Unbekannter nach Angaben der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Bernhardstraße in Heede auf und suchte nach Wertsachen. Die Bewohner wurden wach und vert