Verkehrsunfall in Heede endet tödlich

Mehrfach überschlug sich dieses Fahrzeug

Samtgemeinde Dörpen/Feuerwehr

Dörpen. In Heede in der Samtgemeinde Dörpen ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei kam ein Mensch ums Leben.

Nach ersten Informationen der Polizei in Papenburg waren zwei Männer gegen kurz vor 17.25 Uhr in ihren jeweiligen Fahrzeugen auf der Straße "Auf der Marsch" aus Rhede Richtung Heede unterwegs, darunter ein 16-Jähriger in einem auf eine Gesc