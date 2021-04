Corona-Testzentrum in der „Alten Turnhalle“ in Dörpen

Zwei Testlinien sind in der „Alten Turnhalle“ in Dörpen aufgebaut worden. Die Tests werden dort im 15-Minuten-Takt durchgeführt.

Jule Rumpker

Dörpen. Ab Montag, 12. April, werden in der „Alten Turnhalle“ in Dörpen Corona-Tests durchgeführt. Die Terminbuchung erfolgt telefonisch, per WhatsApp oder per Mail.

Innerhalb kürzester Zeit ist nach Angaben des Samtgemeindebürgermeisters Hermann Wocken (CDU) das Corona-Testzentrum in der „Alten Turnhalle“ organisiert und umgesetzt worden. Ausdrücklich dankt er Quang Van Hong, der die ärztliche Lei