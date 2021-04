Quang van Hong kehrt zurück: Zahnarzt richtet Praxis in Dörpen ein

Im MVZ läuft der Umbau für die Zahnarztpraxis. Darüber freuen sich (von links) Manfred Gerdes, Kerstin Wilken, Nancy Scholz, Linh Sophia Hong, Quang von Hong, Marianne Freericks und Hermann Wocken.

Gerd Schade

Dörpen. Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Dörpen wird umgebaut. Ab August will dort der Zahnarzt Quang von Hong praktizieren. Für den gebürtigen Ostfriesen ist es eine Rückkehr in die Region, für die Gemeinde ein Riesengewinn.

Der eine oder andere Patient im nördlichen Emsland dürfte ihn noch kennen. Bis vor fünf Jahren war Hong in der Praxis Dickebohm tätig und wohnte in Neubörger. Dann zog es ihn nach Süddeutschland, genauer gesagt ins Dreiländereck am Bodensee