Bewohner löscht Feuer in Wohnhaus in Kluse selbst



Thorsten Albrecht

Dörpen. In der Nacht zu Mittwoch ist in der Wippinger Straße in Kluse die Feuerwehr alarmiert worden. Bei Renovierungsarbeiten kam es zu einem Feuer im Haus.

Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort "Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Haus wahrzunehmen. Einer der Hausbewohner hatte das Feuer jedoch bereits vor dem