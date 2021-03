Der Verwaltungstrakt der Oberschule in Dörpen wird in diesem Jahr umgebaut und saniert. (Archivfoto)

Kristina Müller

Dörpen. In der Oberschule in Dörpen und der Grundschule in Kluse wird mehr Platz benötigt. Entsprechende Umbau- und Erweiterungsarbeiten sollen in diesem Jahr starten.

Auf der jüngsten Samtgemeinderatssitzung in Dörpen hat der Rat einstimmig für den Umbau der Oberschule in Dörpen gestimmt. Die Umbaumaßnahmen betreffen den Verwaltungstrakt der Schule. „Die Schule verweist auf die N