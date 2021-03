Crossbike-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle in Neubörger

Einer Polizeikontrolle entzogen hat sich ein Crossbike-Fahrer in Neubörger.

Angelika Warmuth/dpa

Neubörger. Einen Polizisten leicht verletzt und sich einer Kontrolle entzogen: Gleich zwei Vergehen hat sich ein Crossbike-Fahrer in Neubörger schuldig gemacht.

Wie die Polizei am Montag, 8. März mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag, 28. November vergangenen Jahres. An diesem Tag beabsichtigte die Besatzung eines Funkstreifenwagens gegen 14.15 Uhr einen Crossbike-Fahrer auf der S