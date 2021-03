Masten an acht Standorten in der Samtgemeinde Dörpen sollen mit Richtfunkantennen und 5G-Mobilfunkantennen ausgestattet werden. (Symbolbild)

Soeren Stache/dpa

Dörpen. An acht Standorten in der Samtgemeinde Dörpen sollen Richtfunkmasten mit 5G-Mobilfunkantennen ausgestattet werden. Was bedeutet das für Privathaushalte?

Die Firma EmslandTel aus Meppen betreibt in Dörpen, Heede und Walchum Richtfunkmasten. Auch in Dersum, Lehe, Neubörger, Wippingen und einem weiteren Standort in Dörpen sollen zukünftig Masten aufgestellt werden. Aus